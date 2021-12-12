「新義安」收陀地不遂施下馬威　酒樓慘被刑毀失37萬元　警拘6人

屯門一間新開業的酒樓拒絕向黑社會支付陀地費後慘遭報復，上周四（9日）遭惡煞闖入大肆破壞及淋潑油漆，損失高達37萬元。警方經深入調查，以「勒索」、「刑事恐嚇」及「使用偽造文件」罪，截至今日拘捕6名男子，年齡介乎18至53歲，全部人有三合會背景。據了解，被捕人士為黑社會「新義安」成員，其中1人報稱已退休，其餘大部份任職運輸工人。



警方檢獲疑犯的手機及衣物作調查。（林朗天攝）

事發於屯門青山公路藍地段一間剛轉手1個月的酒樓，今年11月18日，3名男子向酒樓徵收每月2萬港元的保護費，但酒樓拒絕支付。上周四（12月9日）下午5時30分，當時酒樓已落場，沒有顧客在內，只有約10名職員打點及準備晚市，突然有7名男子闖入酒樓，他們身穿黑衣、黑褲、戴口罩及手套，手持鐵錘及壘球棍，以及載有紅色油漆的膠袋，闖入酒樓大肆破壞，離開前更淋上紅色油漆。整個過程歷時約1分鐘，眾人得手後登上兩輛掛有假牌的私家車逃去。事件中酒樓損失高達37萬港元。

屯門警區反三合會行動組同日接手調查，當晚拘捕一名53歲本地男子，他疑有黑社會背景，涉嫌「勒索」，他已獲准保釋候查，須於2022年1月上旬向警方報到。上周五（12月10日）案件轉交由新界北總區反三合會行動組接手調查，經情報分析及調查後，警方鎖定該7名參與掃場的男子身份，並於上周五及周六（12月10日及11日）展開拘捕行動，截至今日為止，共拘捕5名本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「使用偽造文件」罪。他們年齡介乎18至22歲，全部人有黑社會背景，目前被警方扣留調查。警方檢獲他們的手機及犯案時身穿的衣物調查。

案發後，新界北總區反三合會行動組聯同總區及警區的軍裝部隊，包括機動部隊、衝鋒隊及快速應變部隊對涉事酒樓加強巡邏，同時屯門警區刑事部亦展開為期數日、代號「犁庭掃穴」查牌行動，以遏止黑社會的氣焰。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德呼籲，涉事酒樓附近的商戶或業主，如果曾被徵收保護費，盡快向警方報案。若有目擊掃場事件或及有接應兩私家車資料的市民，可向警方提供資料，電話是3661 3382。