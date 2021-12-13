沙頭角村民揭「生面口」人入村報警　警拘2內地蛇匪涉爆竊案起贓

兩名內地蛇匪藏匿新界北區犯案，昨（12日）早上兩人進入沙頭角立和村爆竊，因生面口被村民發現及報案，被警員在小巴上截獲，起出現金及飾物，懷疑兩人最少與上水及大埔區2宗爆竊案有關，失物約20萬元。



警方指，昨（12日）早上10時許，接獲沙頭角立和村一名村民舉報，指於村內發現兩名分別45及49歲非本村村民的中國籍男子形跡可疑，懷疑兩人入村犯案，其後登上一架往粉嶺聯和墟的小巴離去。

新界北總區衝鋒隊隨即展開追截行動，並於粉嶺沙頭角路龍躍頭段截獲該輛小巴，在車上發現兩名可疑男子，搜查期間兩男身上沒有任何身分證明文件，同時藏有懷疑企圖用作爆竊的一把剪鉗和摺鋸，並於兩人身上搜獲來歷不明財物，包括5萬元的港幣及外幣現金、金飾、腕錶及鑽石戒指。

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經初步調查，兩男疑非法入境，涉上月上月蕉徑村及大埔馬屎埔村兩宗合共涉及20萬之爆竊案有關，當中 損失財物亦包括金器及首飾等。警方暫以「爆竊」及「非法入境」罪將兩男拘捕，目前被通宵扣查，案件仍在調查中，不排除兩名疑犯涉及其他爆竊案。

懷疑被爆竊之村屋單位。（陳浩然攝）

大埔警區重案組第三隊主管偵緝督察孫俊傑呼籲，歲晚將至，市民亦要注重家居保安，鎖好門窗及安裝合適的防盜設施，避免將貴重財物及大量現金藏於家中，不要讓賊人有機可乘。