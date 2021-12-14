屯門七旬婦離開院舍一度失蹤　現身三聖邨報平安

撰文：陳傲淇
出版：更新：

屯門青桃徑3號一院舍一名78歲女院友黎金水，於今日下午約1時許，在院舍最後露面後失蹤。至下午3時半警方接獲院舍職員報案後，一度發出尋人呼籲，幸至傍晚6時，黎婦已於青山三聖邨豐漁樓外被尋回。

失蹤人口