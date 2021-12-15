屯公開篷車兩女無扣安全帶　站起舉高雙手　網民﹕有粒石仔佢就完

網上流傳多張照片及影片，一輛開篷寶馬私家車沿屯門公路往屯門方向行駛，其間前座及後座兩名女乘客未有戴上安全帶，在車內站起身吹風，前座女乘客更曾高舉雙手，狀甚享受。跟隨其後的車輛內有乘客遂拍攝情況，不禁問﹕「係咪個男仔車住兩條女呀？」、「佢哋知唔知咁樣係犯法？」當寶馬駛至深井，並左轉入青山公路屯門段時，該名寶馬女乘客更取出手機拍片，拍攝前後的情況，又向後車人士揮手，後車人士無奈不已，「影我哋冇用㗎喎......」。



網民皆批評兩女行徑危險，質疑她們是首次坐開篷車，「好似好開心，應該第一次坐開篷車，等收罰款啦」、「前世未坐過開篷車」。有人指公路行車時有石塊擊中車輛，直指危險，「一粒石仔都可以毀佢容」。

香港汽車會會長李耀培表示，片段所顯示的狀況極為危險，兩名在寶馬開篷車站立的女乘客，涉嫌違反香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，沒有佩戴安全帶，甚至可能阻礙司機駕駛或影響其他道路使用者，可被處罰款5,000元及監禁3個月。而涉事寶馬司機亦因沒勸籲或要求乘客佩戴安全帶，同樣可被罰款。

李耀培續解釋，兩名女乘客的行為嚴重阻礙司機視線，包括遮擋倒後鏡及左邊側鏡。而乘客站立搖擺的動作會影響車輛行駛動態，尤以轉彎時最為明顯，將會增加車身傾側角度，造成危險。他不禁提醒乘客注意安全，直指：「雖然片中行車唔係好快，但如果前面突然煞車要急停，或者後尾有車撞上嚟，咁佢哋（2名女乘客）就隨時拋出車外。」