反黑組荃灣及上水冚賭　多人被捕兼收限聚令罰單

警方荃灣反黑組及大埔反黑組人員，昨日（15日）先後在荃灣及上水進行反賭博行動，多人被捕。



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警方指，荃灣警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，15日下午約2時30分展開代號「犂庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查荃灣鱟地坊44號一個單位，成功搗破一個無牌賭博場所。行動中，人員在單位內拘捕一名57歲本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。現場3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎60至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員已發出定額罰款通知書。

該名57歲本地女負責人已被落案起訴一項「經營賭博場所」罪及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），而該3名本地男子及1名本地女子已被落案起訴各一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於2022年1月5日於西九龍裁判法院提堂。行動中共檢獲小量籌碼、兩張麻雀枱及一批賭具。

此外，大埔警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，於15日傍晚進行代號「揮軍」（WAGEARMY）及「犂庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查上水石湖墟一個閣樓單位，搗破一個非法賭檔。行動中，人員拘捕3名女子，涉嫌「經營賭博場所」；其餘8名男子、18名女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女年齡介乎22至73歲，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。行動中共檢獲約值40萬籌碼、賭款約3萬元、一張賭枱及兩部電視。所有被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。