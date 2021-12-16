警「反洗黑錢月」涉13億犯罪得益拘172人　凍結億元銀行證券戶口

警方為配合「反洗黑錢月」，於上月21日至昨日（15日）於全港各區舉行展開代號「雋語」的大型反洗黑錢行動，突擊搜查全港各區217個處所，包括188個住宅單位及29間公司，以涉嫌洗黑錢之罪名拘捕172人 ，當中涉及13.42億元的懷疑犯罪得益，以及凍結了涉及1.68億元的多個證券及銀行戶口。



財富情報及調查科之拘捕行動涉及超過74宗洗黑錢案件，有關犯罪團集團利用超過571個銀行、證券及儲值支付戶口清洗高達13.42億元的懷疑犯罪得益。所有被捕人中有128名男子及44名女子（年齡介乎17至76歲），包括7名非華裔人士及兩名外籍人士。

警方於行動中，凍結多個證券及銀行戶口，涉及1.68億元，同時亦檢獲大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話、電腦及貴重財物等，而行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

早前警方於洗黑錢案記者會上發佈之防騙小貼士。（陳傲淇攝）

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。另外，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。