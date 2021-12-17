警搗觀塘及元朗毒窟　檢5,100萬元毒品拘21歲男

警方毒品調查科探員昨日 ( 16日 ) 搗破觀塘及元朗的毒品儲存庫，以「販運危險藥物」罪拘捕一名21歲男子，行動檢獲超過43公斤毒品，市值超過5,100萬元。警方發現毒販用電子密碼鎖鎖上倉庫，再派集團成員或召運輸業人士提貨，毒販從而毋須露面提取毒品，警方呼籲運輸業人士需小心提防有關情況。



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今日（17日）警方毒品調查科署理總督察吳嘉倫交代案情指，警方調查後發現有不法分子用觀塘一個工業大廈單位及元朗一個貨櫃、貨倉用作儲存毒品。探員昨日(16日 ) 於觀塘執法，發現一名男子步出觀塘一個工廈單位，他手持兩件貨物，探員立即上前截查，該男子嘗試逃走但被警員制服。

行動中，警方檢獲3.2公斤海洛因，該名21歲姓李男子涉嫌販運危險藥物罪被捕，案件將於明日（18日）在觀塘裁判法院提堂。警方再搜查元朗區一個貨櫃及貨倉，並檢獲4公斤可卡因、15公斤冰毒及24公斤海洛因，毒品市值超過5,100萬元。警方指，相信有關毒品由外海流入本港，行動成功阻止一批毒品流入市場，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

吳嘉倫指出，販毒集團用電子密碼鎖將電子倉庫上鎖，從而毋須親身到倉庫取貨及存貨。毒販會將有關的一次性密碼交予取貨人士，對方有機會是不知情人士，包括從事運輸業人士誤中陷阱。警方提醒運輸業人士如果工作時遇到可疑情況，例如客人要求自己用一次性密碼進入倉庫，再提取貨物時需要小心，並且考慮潛在的危機，避免令自己陷入危機及墮入法網。