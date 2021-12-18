中年婦秀茂坪單位遭非禮　前夫涉案被捕

撰文：凌逸德
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秀茂坪發生非禮案，今（18日）早上11時許，警方接報一名50歲婦人，在安秀道一單位內疑被其前夫非禮。人員到場經調查後，以涉嫌非禮拘捕涉案的62歲姓朱男子，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

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