警方巡查旺角油麻地處所　票控9人無用「安心出行」

警方聯同食物及環境衞生署人員，昨（17日）晚上突擊巡查旺角及油麻地多間食肆及娛樂場所，共發現9名顧客未有按照法例規定在進入處所前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），於是作出票控。



昨晚約8時，旺角警區牌照組、反三合會行動組聯同食環署等，突擊巡查旺角多間處所，人員發現花園街3至5號一食肆、花園街5號一遊戲機中心及西洋菜北街159號一酒吧，分別有一名25歲男子、一名16歲男童、一名31歲男子在進入處所前未有掃描安心出行，遂向他們發出定額罰款通知書。

油麻地分區軍裝巡邏小隊聯同食環署人員，亦於昨日晚上約7時突擊巡查區內多間食肆，其間發現彌敦道483至485A號一食肆及吳松街143號一食肆，分別有1男3女（介乎20至24歲），與另外兩名23及24歲的男子，未有掃描安心出行；人員同向他們發出定額罰款通知書。至於廟街17號、廟街29至35號兩間食肆，因餐枱相隔距離不足1.5米，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員會向負責人發出傳票。

此外，有關處所負責人因沒有確保場內顧客使用手機掃描安心出行，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員亦會向該些負責人發出傳票。