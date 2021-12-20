太和體育館檢測中心遭爆竊一度暫停　服務重開逾300人打蛇餅輪候

大埔太和體育館社區檢測中心發生爆竊案，有檢測相關的物資被盜去，當中包括登記時所用的電腦。消息稱，有康文署職員今（20日）晨6時許返回檢測中心上班時，發現中心內有被爆竊搜掠的痕跡，於是報警。警方經翻查閉路電視調查後，相信案發時間為今（20日）凌晨2時，一名賊人撬毀一樓逃生門潛入爆竊。

事件中失竊的物件共有5部總值約5萬元的手提電腦、3部Bar code機及1個用作鎖着其中一部失物電腦的密碼鎖，警方正追緝一名年約20至30歲的中國籍男子，疑人身高約1.7米，案發時他身穿長袖上衣及長褲，案件交由大埔警區重案組跟進。



涉事的大埔太和體育館社區檢測中心，原定開放時間為由早上8時至晚上8時，惟案發後今早中心上午暫停服務，其後在下午2時30分重開。至下午4時許，《香港01》記者所見現場大排長龍，逾300人在場輪候接受檢測，須警員到場維持秩序。有輪候檢測的市民狠評中心安排混亂，令他們輪候多時，有市民索性買摺凳坐排隊輪候。

檢測市民批安排混亂 有女街坊買摺凳坐輪候

其中陳小姐指自己是預約於今午3時到中心接受檢測，當她知悉中心早上服務暫停後，自己下午到場前已預先致電中心，查明預約會否受影響。她引述當時職員指沒有問題，中心會重開，並着她可以到來，屆時中心會分流已預約及即場到場作檢測的人士。殊不知陳小姐到場後始發現大排長龍，排隊市民要進入中心才可分流，結果她苦等1小時40分鐘仍未接受檢測，並需買摺凳到來坐下休息。

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陳小姐感到一肚氣，狠批：「安排好有問題，預約同walk in係要入到去（中心）先分流，咁搞到全部人排晒喺出面，預約都要排個幾鐘咁耐，不如取消預約佢，大家walk in啦！」據了解，現場所以擠滿檢測人士，是因為中心早上暫停服務期間，大批市民轉往粉嶺檢測，至下午迫爆粉嶺檢測中心的人士知道太和體育館重開，大家又湧到體育館接受檢測。

對於太和體育館社區檢測中心遭爆竊事件，有檢測相關的物資被盜，當中包括登記時所用的電腦，市民宋小姐稱不太擔心會有個人資料外洩，食物及衞生局則強調失竊的電腦用作網絡存取資料，一般情况下無須儲存任何個人資料，亦設有保安措施，防範未經授權人士開啓電腦或連接相關網絡下載資料。