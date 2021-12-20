泰國寄港罐頭水果藏2900萬海洛英　海關大棠拘兩男涉販毒

販毒活動猖獗，更有不法之徒將毒品魚目混珠藏於罐頭水果中，試圖偷運來港本地市場販賣。海關加強打擊，於上周四（16日）在元朗展開反毒品行動，檢獲約22公斤懷疑海洛英，市值約2900萬元，並拘捕兩名涉案男子。



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香港海關港口及海域科人員根據風險評估，揀選了一批由泰國運送至香港的40箱報稱內藏罐頭水果貨物，於上周四（16日）海關人員安排於元朗一個拆貨場進行貨物檢查，當利用X光檢查期間發現貨品影像有異常後，逐將40箱貨物打開檢驗，其中於3箱之中，發現共72罐表面均印有荔枝及紅毛丹圖案包裝的罐頭中，內藏約22公斤之懷疑海洛英，市值約2900萬。

海關毒品調查科人員隨即接手調查，發現毒販早已安排一位33歲男子駕駛貨車於今日（20日）從元朗一個拆櫃場提取該批貨品，再將其運送至大棠白沙山路，與另一名20歲報稱本地搬運工人的男子住所進行交收，人員隨即進行跟蹤，並於住所將兩男逮捕，他們將被通宵扣查，而案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科高級調查主任林妙珠向傳媒簡報案情。（林振華攝）

海關重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民及物流業界切勿以身試法。海關亦呼籲，不要因金錢利益而協助犯案，如有懷疑可向海關聯絡查詢。