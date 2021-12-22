街頭搭訕稱借錢開鎖　38歲無業女呃8人50多萬元　佛堂法師也中招

有女騙徒在今年11至12月期間，在街頭向陌生人搭訕，訛稱有大批貨物被鎖於貨倉內，急需金錢聘請專業開鎖人士開鎖，結果有8名受害人被騙，合共損失50多萬元，而單一最大損失金額為40多萬元。受害人更包括一名佛堂法師。警方調查後，前日（20日）終拘捕一名38歲無業女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



屯門警區刑事支援隊主管霍靉琳督察交代案情指，警方於今年11月接獲一名68歲女子報案，指在街頭被一名女子搭訕，對方訛稱有大批貨物被鎖於貨倉內，急需金錢聘請專業開鎖人士開鎖，受害人不虞有詐借錢給予該名女子。其後該女子進一步訛稱生意出現問題，急需現金周轉，再遊說受害人到財務公司代為借錢，最後成功騙取受害人40多萬元後隨即失去聯絡。直到受害人向家人提及事件，始發現被騙，遂報案求助。

屯門警區刑事調查隊及刑事支援隊聯手調查，發現案中共有8名受害人被該名女子以相同手法欺騙， 8人年齡介乎26至68歲，損失金額總值港幣50多萬元。警方調查發現被捕女子曾經自稱「陳善信」，向佛堂法師留紙條要求對方主動聯絡，其後以相同手法騙取金錢。

經過深入調查及情報分析，警方鎖定一名疑犯，並於12月20日晚上在屯門區內拘捕一名38歲的無業女子，她涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，並檢獲3部與案有關的手機及銀行收據，被捕女子現正被拘留調查。

警方呼籲，如有市民遇過類似的犯案手法，可聯絡屯門警區刑事支援隊，電話36615855。警方提醒，臨近歲晚，騙徒會用五花八門的方式行騙，市民要留意街上有人藉詞接近，切勿輕信，亦要多留意家中長者，保持多溝通。