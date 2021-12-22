消防一連兩日搗13個非法加油站　檢逾5萬升柴油　市值90萬

消防處聯同警務處及香港海關一連兩日(21日至22日)，進行跨部門代號「冬雷」聯合執法行動，打擊全港九新界的非法加油活動，行動中，消防一共派員130位消防員，搗破13個非法加油站，檢獲52,000公升柴油，市值超過90萬，並截獲19名涉案人士。

消防「打擊非法燃油轉注特遣隊」總結全年打擊非法加油活動的成績，一共突擊巡查逾千次，成功檢控103宗。



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助理消防區長（特遣隊反非法加油活動）招健鷹表示，遭搗破的非法油站分布全港九新界，地區包括文錦渡、上水、新田、九龍灣、油塘及西環等多個地方。 被截獲的19名涉案人士，為15男4女（年齡介乎40歲至60歲）。有關人士將會以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》，將會被檢控。

行動中，於現場截獲10部油缸車、3部處有柴油的輕貨以及大量入油工具。警方又將其中5輛懷疑非法改裝的車輛，將拖往小蠔灣及大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如果法庭定罪後，有關牌照更有可能被微銷，禁止相關車輛繼續運載危險品，消防處已將涉案的52,000公升柴油檢走並會向法庭申請充公，是次行動檢獲數量，為有記錄以來最多。

消防：非法加油站主要有3種營運模式

招健鷹又稱，不法分子利用密斗輕型貨車，儲存12桶柴油，運載及儲存低於法定豁免量（即2500升）的柴油，以流動油站方式，送到偏遠地區、隱蔽路邊；或用持牌油缸車，在路邊直接將燃油轉注到汽車油缸；不法分子又會利用拖架油缸車儲存燃油，並經油喉，油泵，油錶及油鎗將燃油轉注到汽車油缸。

打擊非法加油活動年終總結 檢獲20萬升柴油

高級消防區長（政策課）趙汝珏公布，本年度（2021年）打擊非法加油活動的數字。截至今日（22日）下午3時，消防一共突擊巡查1032次，檢控宗數達103宗，檢獲20萬升柴油。

消防處呼籲，市民切勿光顧非法加油站。非法加油站並未提供任何消防安全設施或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。市民如發現非法加油站，可向消防處舉報，舉報熱線為2723 8787。消防又提醒，根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，一經定罪，最高罰款10萬及監禁半年。