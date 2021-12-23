赤鱲角兩死工傷｜兩爸爸墮污水井亡　家屬黯然認屍　將與資方開會

昨日（22日）赤鱲角駿群路發生奪命工傷，兩名男工人魂斷污水井。兩名男死者趙高（38歲）及樊柱樑（34歲）疑於污水井工作時吸入沼氣身亡，遺下年幼的子女。今晨（23日）兩名死者的家屬到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。早上11時許，趙高及樊柱樑的家人認屍後離開，眾人情神哀傷。據了解，兩名死者的遺孀及其家人將於今午，與涉事公司及機管局代表到工業傷亡權益會開會，預料談及意外原因及賠償事宜。

至於，事故中另外3名男工包括34歲姓李男子、37歲姓蔡男子及65歲姓陳男子，3人懷疑吸入不明氣體不適，他們被送往北大嶼山醫院治理。至今早（23日）該3名男傷者情況仍然嚴重。



事發在昨日（22日）早上，赤鱲角駿群路有2名男工人意外墮污水井。救援人員將他們救起送北大嶼山醫院搶救，兩人之後證實不治。警方指初步調查後，相信樊男及趙男於上址檢查期間，吸入不明氣體不適暈倒，墮進井內。案件列工業意外，其死因有待驗屍後確定。

機管局發言人指，對事件深感難過，並對家屬致以深切慰問，指會與承辦商盡快聯絡工人家屬提供支援及協助。發言人又指於整項工程展開前，承辨商已就相關工序進行風險評估，及進行相關測試，相關工人均為合資格人士，已接受相關訓練，而承辨商須按程序進行安全檢查才開始工作。現時相關工地已停工，機管局會配合相關的調查工作。