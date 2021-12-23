赤鱲角兩死工傷｜家屬黯然認屍　與資方開會獲恩恤安排

昨日（22日）赤鱲角駿群路發生奪命工業意外，兩名男死者趙高（38歲）及樊柱樑（34歲）疑於污水井工作時吸入沼氣身亡，遺下年幼的子女。今晨（23日）兩名死者的家屬黯然認屍，其後家屬在工會陪同下，與承建商及機管局代表開會，並獲發放恩恤金解困，惟家屬再三要求承建商和機管局日後須加強安全，避免再有慘劇發生。



今晨趙高及樊柱樑的家人到葵涌公眾殮房進行認屍手續，至早上11時許，眾人認屍後離開，情神哀傷。其後兩名死者的遺孀及家人在工業傷亡權益會陪同下，於下午與承建商及機管局代表開會，要求交代意外原因及賠償事宜。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在會後表示，會上承建商及機管局代表未有詳細交代事故，意外原因仍有待進一步調查；而承建商及機管局會發放恩恤全，家屬同意接受相關恩恤安排。至於家屬質疑事發時工友只獲安排戴上外科口罩，便進入沙井工作，蕭倩文引述資方指現場有其他設備，包括吹風機等，而施工前亦已進行氣體測試等。不過，蕭倩文質疑「設備有無使用，或者係咪正確使用，就不得而知」。家屬敦促承建商及機管局，日後做好安全措施，避免慘劇再發生。

事發在昨日（22日）早上，赤鱲角駿群路有2名男工人意外墮污水井。救援人員將他們救起送北大嶼山醫院搶救，兩人之後證實不治。警方指初步調查後，相信樊男及趙男於上址檢查期間，吸入不明氣體不適暈倒，墮進井內。案件列工業意外，其死因有待驗屍後確定。