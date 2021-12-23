海關聯水警西貢檢$1000萬走私貨　 包括2200支無適當冷藏Botox針

海關與水警昨晚（22日）在西貢大網仔路進行聯合反走私行動，偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，扣查一輛涉案七人私家車，並檢獲一批電子產品和美容產品，估計市值約1000萬元，當中包括約2200支Botox美容針劑，相信走私運往內地，以圖隱瞞內地稅項約80萬元及逃避內地的嚴格規管。拘捕行動期間，8名走私分子駕駛快艇逃往內地。海關經調查後，今日在東涌拘捕一名35歲男子。



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海關聯同水警昨日傍晚在西貢進行反走私行動，在大網仔路一處海邊發現有懷疑走私分子徘徊，其後一艘裝有兩個舷外機、沒有開航行燈的快艇泊岸，一輛可疑七人車到場，隨即有人迅速將車上懷疑走私物品搬上快艇。執法人法隨即上前採取行動，7名走私分子見狀登上快艇，並由快艇操作員駛向東面水域。警方展開追截，並向該快艇發出停船訊號，但不獲理會。及至晩上10時05分，快艇由香港東面邊界離開，前往內地。海關在現場及涉案七人車上檢獲一批懷疑走私物品，包括二手手機、美容產品及電子產品，價值約1000萬元，並扣查七人車。調查後，海關今日在東涌拘捕一名35歲男子。

海關與水警昨晚（22日）在西貢大網仔路進行聯合反走私行動，檢獲一批電子產品和美容產品，估計市值約1000萬元，當中包括約2200支Botox美容針劑。（馮國良攝）

海關有組織罪案調查科特別調查隊第二組高級調查主任黃志強表示，證物中包括約2200支Botox（肉毒桿菌素）美容針劑，數量較以往案件多，海關相信該批Botox走私往內地，目的是逃避內地高達35%稅率，即約80萬元；其次避開內地對針劑進出口的嚴格規定，包括須要進出口許可證、相關部門檢疫及批文。黃志強指出，部分Botox標示須要儲存在攝氏2至8度，但走私分子並無進冷藏Botox，令人擔心人體使用後會產生不良反應。Botox在港每支價值約1000元，由於屬藥劑製品，在港進出口亦受規管。

黃志強又稱，今次走私分子使用「野貓式」走私模式，即突襲式，入夜後在地勢隱蔽的地方進行走私活動，減少貨物數量，以縮短上落貨時間，希望逃避執法人員行動，同時減低每次損失。

今次貨物中，包括一批Botox美容針劑，在過去較少發現，運往內地是為了逃稅，正常輸往內地，稅率高達35%，今次的檢獲量可逃稅80萬元。其次內地對針劑進出口有嚴格規定，包括須要進出口許可證、相關部門須要行驗疫並發出批文。部分劑標示須要儲存在攝氏2至8度，但走私分子並無主行冷藏儲存，海關擔心人體使用後會產生不良反應。