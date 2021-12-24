幫幫眼｜28歲陸詠詩荃灣下班後失蹤　胞妹心急如焚尋人

警方平安夜（24日）呼籲市民提供一名在荃灣失蹤女子的消息。28歲女子陸詠詩周四（23日）下午離開其位於青山公路中染大廈後便告失蹤。陸詠詩胞妹向《香港01》透露，姐姐失蹤當日，其公司同事發現她的兩部手提電話遺漏在桌上，至晚上仍未返家，又稱姐姐失蹤時正患感冒及服藥，家人憂心忡忡。



陸詠詩身高約1.65米，體重約50公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿灰色毛衣、白色恤衫、黑色長褲及黑色運動鞋，面戴一個白色口罩，口罩右上方印著 FUJIFILM字眼。

陸詠詩胞妹指，姐姐向來很有交帶，平常每天傍晚6時半左右都會回家吃飯，即使放假或相約朋友吃飯，都會預早通知家人。周四（23日），陸詠詩公司的同事於當日黃昏5時許發現她的兩部手提電話遺漏在桌上，遂通知她的家人。至晚上9時，陸詠詩仍然不知所蹤，家人憂心忡忡，於是向警方報案。胞妹說，姐姐失蹤時正患感冒，正在服藥，十分擔心她。據悉，女事主近來向家人透露，受工作上的困擾，感到不開心。

警方呼籲任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 1176或9320 5612，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。