28歲陸詠詩荃灣下班後失蹤兩日　聖誕節在醫院尋回

28歲女子陸詠詩周四（23日）下午離開其位於青山公路中染大廈後便告失蹤。陸詠詩胞妹向《香港01》透露，姐姐失蹤當日，其公司同事發現她的兩部手提電話遺漏在桌上，至晚上仍未返家，又稱姐姐失蹤時正患感冒及服藥，家人憂心忡忡。幸至聖誕節下午傳來好消息，胞妹接獲警方來電指已於醫院尋回姐姐，一家人能在聖誕團聚。



陸詠詩身高約1.65米，體重約50公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿灰色毛衣、白色恤衫、黑色長褲及黑色運動鞋，面戴一個白色口罩，口罩右上方印著 FUJIFILM字眼。

陸詠詩胞妹指，姐姐向來很有交帶，平常每天傍晚6時半左右都會回家吃飯，即使放假或相約朋友吃飯，都會預早通知家人。周四（23日），陸詠詩公司的同事於當日黃昏5時許發現她的兩部手提電話遺漏在桌上，遂通知她的家人。至晚上9時，陸詠詩仍然不知所蹤，家人憂心忡忡，於是向警方報案。胞妹說，姐姐失蹤時正患感冒，正在服藥，十分擔心她。據悉，女事主近來向家人透露，受工作上的困擾，感到不開心。

聖誕節（25日）下午4時傳來好消息，警方致電通知家人指，在醫院尋回女事主，陸詠詩失蹤一晚後在平安夜（24日）下午被途人發現暈倒在街頭，遂送院治理，惟身上隨身物品已不見，以致未能聯繫上家人。