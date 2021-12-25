警搗無牌吧釣魚機賭場　揭派對房間涉違規營業　拘捕113人

警方指，東九龍總區刑事部、機動部隊、衝鋒隊，聯同將軍澳警區、觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區人員，昨（24日）晚展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，搗破5間懷疑無牌酒吧，4間涉嫌違規營業的派對房間及1間懷疑釣魚機賭場，行動合共拘捕113人。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。



昨晚（24日）警方展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，搗破5間懷疑無牌酒吧，4間涉嫌違規營業的派對房間及1間懷疑釣魚機賭場。（警方圖片）

警方表示，在突擊巡查5間懷疑無牌酒吧的行動中，7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎23至36歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員會向他們作出檢控。另外63名本地男子及32名本地女子，年齡介乎15至42歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

在巡查4間派對房間的行動中，一名28歲本地男子及一名34歲本地女子負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外23名本地男子及27名本地女子，年齡介乎18至56歲，則涉嫌反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

在突擊巡查一間釣魚機賭場的行動中，人員於單位內拘捕一名47歲本地女子，涉嫌「管理賭博場所」，「管有危險藥物」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外7名本地男子，年齡介乎25至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲342支餐酒、1,144罐啤酒、4部電視、2部飛鏢機、4部卡啦OK機、3部釣魚機、2部射擊遊戲機及少量危險藥物。所有被捕人已獲准保釋候查。