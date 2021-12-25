元朗惡婦大鬧九巴　喪罵車長舌戰乘客：冇撐我都同佢玩到底！

平安夜不平安！一名老婦昨（24日）晚不滿九巴68A埋站時駛前少少，要她行多幾步上車，大發爛渣喪罵車長，同車乘客仗義執言，「我撐司機，唔該你收聲！」，多名乘客圍攻老婦，紛紛指責她不是，但老婦不肯罷休，既咒罵車長，又輪流與其他乘客「口水戰」，兇悍程度令人側目。



該片於今（25日）午1時左右網上流傳，片長2分35秒，事發於平安夜晚7時30分，由元朗開往青衣的九巴68A上，片段初頭即見年逾七旬的白髮蒼蒼老婦破口大罵，坐在她前面的女乘客忍無可忍，直言：「我撐司機，唔該你收聲！」、「你阻住我返屋企食飯」、「唔該你唔好阻住全車人返屋企」，另一女乘客則手持手機拍片，老婦勃然大怒衝前，站在旁邊的九巴車長一臉無奈。

老婦惡狠狠地表明立場：「冇撐我都同佢玩到底」，她隨即又警告拍片女子：「你唔好影我，我影番你」，拍片女子沒有退縮地說：「打我囉！」，老婦得戚地說: 「我冇咁蠢」，拍片女子即說：「平安夜拉你返差館」。

其間，老婦繼續撕破喉嚨大罵，坐在她右邊的另一女乘客挺身而出：「阿婆收聲，已經唔出聲，忍咗你好耐啦」，老婦駁斥她：「你報警」，後面男乘客也忍耐不住加入罵戰：「報警唔緊要，你哋報警慢慢玩」。

旁邊大叔見老婦企圖起身，擔心她襲擊旁邊女乘客，站起身擋駕，雖然四面受敵，但老婦死戰到底，罵不認輸，質問拍片女子：「你係佢（車長）契家婆？」，同時手持手機趨前互拍，片段以此結束。據悉，九巴事後繼續開往目的地，警方最終亦沒接報車上人報警求助。

事件引起網民議論紛紛，「司機真係慘，唉，咁多人有病」、「擲番兩蚊俾佢叫佢落車」、「老到都未化 警察幫到你咩？」、「行兩步上車又有位座，仲吵乜！」