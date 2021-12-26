警九龍城及元朗搗多個非法賭檔　拘68人

九龍城警區反三合會行動組、重案組、特別職務隊、雜項調查隊根據線報及經深入調查後，一連兩日（24日至25日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，巡查多個單位及娛樂場所，搗破四間非法賭場，包括一個百家樂賭場及三個非法麻雀賭檔，拘捕41人。人員檢獲2張百家樂枱、6張麻雀枱、12副麻雀、面值約6萬元的籌碼及約4萬元賭款。



行動中，人員在馬頭角道及落山道的工業大廈內，搗破一個百家樂賭場及三個非法麻雀賭檔，並分別拘捕三名男負責人及兩名女負責人，年齡介乎18至55歲，涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）。另外，人員亦拘捕19名本地男子及17名本地女子，年齡介乎22至81歲，涉嫌「在賭博場所賭博」，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）， 人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

警方於九龍城搗多個非法賭檔，共拘捕41人。（警方圖片）

警方於九龍城搗多個非法賭檔，共拘捕41人。（警方圖片）

另外，元朗警區特別職務隊根據線報及經調查後，今日（26日）零晨約1時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查元朗炮仗坊附近一個唐樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，一名38歲姓陳的男負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外12男14女，年齡介乎30至63歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員將向被捕人士作出檢控或票控。行動中，人員檢獲8張電動麻雀枱、16副麻雀、36張椅子及3.1萬元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方於元朗搗破一個非法麻雀賭檔。（警方圖片）