欠債男自編自導被綁架　傳送被毆打片段　向家人索贖$30萬被捕

20歲男子疑欠債走投無路，涉嫌自編自導「綁架案」，騙家人30萬贖金，為求逼真更上演「苦肉計」，傳送多段他被綁匪毆打的片段，其母擔心下報警救子，警方平安夜（24日）動員營救「肉參」，在九龍城拘捕兩名綁匪，安全救出肉參，深入調查後揭發忤逆子騙局，以涉嫌「浪費警力」將他拘捕，而兩同黨則涉嫌「非法禁錮」被扣查。



據了解，案中主角20歲姓麥，與家人同住九龍城區，兩名被捕「綁匪」分別20歲姓余及23歲姓孔男子，麥與綁匪自幼認識，份屬老友兼死黨，有人因欠下債務，夥同死黨演繹綁架案，更指示同黨毆打他及拍片，逼使家人交付30萬元贖金。案發當日，綁匪相約事主母親前往九龍城區交付贖金，警方面授機宜，暗中派員保護事主母親，趁機採取行動，分別在品蘭街及露明道救出肉參及拘捕兩名綁匪。

事主疑串謀老友演繹綁架案 向家人索贖同被捕

事發前日（24日）下午，一名女子報案指接獲一個電話，聲稱其子遭綁架，要求30萬元贖金，其後收到多段兒子被襲擊的片段。西九龍總區重案組人員接手調查，並展開營救行動，同日在九龍城救出被挾持的20歲姓麥男子，他身體受輕傷。警方拘捕兩名分別20歲姓余及23歲姓孔男子，涉嫌「非法禁錮」。

經進一步調查，警方懷疑有人因債務問題，向家人虛報綁架以騙取金錢。該名20歲姓麥男子昨日在九龍城涉嫌「浪費警力」被捕。另外，警方行動期間嘗試截停一輛涉案私家車時，該私家車馬上高速駛離，並多次違反交通燈號，更在窩打老道及界限街交界撞向另一輛車輛逃去，案件列「瘋狂駕駛」，暫未有人被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。