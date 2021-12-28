珍惜生命｜上市集團CEO生意失敗　鰂魚涌工廈墮樓亡

61歲上市公司行政總裁，疑生意失敗萬念俱灰，今晨（28日）前往公司發迹地鰂魚涌英皇道仁孚工業大廈舊廠房緬懷一番後，發「死亡短訊」給家人囑咐要互相照顧，他步上天台一躍而下，倒臥平台傷重死亡。



死者姓梁（61歲），英文名Wilson，居住大埔康樂園，持有電子工程碩士學位，他為富二代，1985年加入老父創辦的電子產品集團，現為主席兼行政總裁。該公司由生產收音機起家，其後規模不斷擴大，目前主力生產平板電腦、DVD及音響，在內地及台灣設有分公司，1992年香港上市，風光一時，2017年起，該公司年年錄得巨額虧損，高峰期一年蝕5.6億元。

死者患糖尿病抑鬱症多年

據悉，死者患有焦慮症、抑鬱症及糖尿病多年。今晨8時52分，梁被發現倒臥英皇道1067號仁孚工業大廈平台，救護人員到場證實當場死亡，毋須送院。警方調查得知，死者墮樓前曾發「死亡短訊」給家人，內容大致是：「我現在於天台，代為照顧屋企人」，警方相信死者因生意失敗，公司欠債萌生死念。

消息稱，死者的電子公司於70年代在仁孚工業大廈設廠，隨着香港經濟騰飛，該公司亦高速發展，為晉身上市公司打下基礎，疑這段黃金歲月令死者十分懷念，特回來跳樓自殺，事件無可疑。《香港01》正向死者所屬公司查詢。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288