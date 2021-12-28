警新界北聖誕長假打擊酒駕　拘12超標男司機　扣14懷疑改裝車

警方新界北總區過去四日（24至27日）在區內展開「追捕者」打擊藥駕及酒後駕駛行動，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕12名男司機，年齡介乎29歲至65歲。此外，警方發現3名男司機涉嫌欠交罰款而被通緝，年齡介乎29歲至44歲；1名39歲男司機因涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「擅自取去交通工具」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕；1名37歲男司機因「擅自取去交通工具」被捕；另1名30歲男司機因「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

行動中，警方檢獲約13克懷疑霹靂可卡因，市值約2.6萬元；亦發現14輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，人員遂將其扣留至汽車檢驗中心作進一步檢驗。

