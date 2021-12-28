水泉澳邨2歲半男童10樓飛出窗　山坡草叢卸力救一命

今（28日）早11時許，沙田水泉澳邨竹泉樓10樓一個單位，一名女子報案，指其2歲半兒子墮樓。救援人員趕至，男童清醒，沒有受傷，送往威爾斯親王醫院作進一步檢查。警方正在現場調查男童墮樓原因，現場消息指，男童從設有晾衫架的窗口墮下，幸正下方為斜坡草叢，懷疑男童從10樓飛出窗後，直墮草叢，卸去部分撞擊力，現場石屎地未見有血迹。



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醫生：有機會腦震盪 意外後4小時最關鍵

男童從10樓高處墮下，清醒無表面傷，令人嘖嘖稱奇。急症科專科醫生彭繼茂表示，堕樓中途遇物件卸力，例如晾衫架等；跌落草叢而非磚地、尖物，同樣會減低撞擊力，此外，今日天氣寒冷，倘他身穿羽絨、冷帽等保暖衣物包裹身體，亦有保護作用。

他指出，2歲半兒童身形比例與成人不同，屬頭重腳輕，墮下時必是頭部先着地，由於頭骨未完全閉合，存有虛位及彈性，猶如氣球墮地，可能頭骨未受傷，但撞擊力可能震動至腦漿，造成嚴重腦震盪及出血。他解釋，情況即是常見的搖晃嬰兒綜合症（Shaken Baby Syndrome），有人會搖晃嬰兒，誤當玩耍，雖無表面傷，但有可能造成腦震盪。

他預料，醫護人員會為男童進行全身及腦部掃描，確定男童無器官受損及內出血情況，亦會監察其身體情況，墮樓後4小時為最關鍵。