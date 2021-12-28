聲稱「搵快錢」呃受害人借錢或買手機騙財　警拘4人包括男主腦

有騙徒涉嫌於網上透過「搵快錢」廣告吸引受害人，其後以慫恿借貸、購買智能電話等方法，騙取財物後逃去無蹤，5人損失約28萬元。警方今日（28日）拘捕3男1女，包括一名男主腦及3名涉嫌提供銀行戶口作收款的男女。



灣仔警區刑事調查隊第五隊偵緝督察梁棨淘表示，警方於今年5月至10月接獲3男2女報案，稱於社交媒體透過聲稱「搵快錢」廣告接觸到騙徒，雙方其後電話溝通及約見，透過兩種手法騙財，包括慫恿受害人向財務公司借貸，其後取去款項，聲稱會為受害人還錢及有回報；另一手法為慫恿受害人購買智能電話，並稱會代受害人高價轉售及獲利。惟於取去款項及手機後，騙徒隨即逃去。涉案金額總值超過28.6萬元。

警方經調查後，鎖定一名26歲男主腦，於5宗案件中均由他接觸受害人收取贓物，其後轉入3個由他操控的銀行戶口。警方今日採取行動，於屯門、元朗、天水圍拘捕該名26歲男子及3名銀行戶口持有人，4人現正被扣查。警方行動中共檢獲一張銀行卡、一本銀行存摺、一部平板電腦，9部手提電話及9張電話卡。

警方呼籲市民如遇到聲稱無學歷要求、於短時間內可得大量報酬的工作應加倍小心，應徵前應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。求職者向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。警方又呼籲市民切勿將銀行戶口交由第三方操控，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬港元及監禁14年。