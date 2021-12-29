直播｜國安處拘《立場新聞》6名高層或前高層　包括鍾沛權何韻詩

今（12月29日）早約6時，警方國安處展開行動，拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，林紹桐。同時，人員亦前往觀塘開源道55號開聯工業中心立場新聞辦公室搜查，有警員將大量膠箱運到上址。

政府新聞處表示，警務處國家安全處今日上午拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。該3男3女年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。



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【0820】《立場新聞》署任總編輯林紹桐，今早8時許被探員帶返《立場新聞》辦公室。

【0818】據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事周達智、前董事吳靄儀、前董事方敏生、前董事何韻詩及署任總編輯林紹桐。《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇今早寓所被帶走協助調查。

【0809】警方指，警務處國家安全處今日（12月29日）上午，執行由法院根據《香港國安法》第四十三條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。



【0800】警員前往觀塘開源道55號開聯工業中心立場新聞辦公室搜查，有警員將大量膠箱運到上址。

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警方國安處人員今早前往陳朗昇位於沙田顯徑邨的寓所調查，陳朗昇透過立場新聞facebook開直播，聲稱警方以「串謀發布煽動刊物罪」作調查，可見數名警方人員持法庭手令上門，並指陳朗昇如繼續直播，「有機會干犯阻差辦公」，直播僅維持46秒便結束。陳其後再被帶到大埔另一單位助查。

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陳朗昇昨晚（28日）出席記協周年晚宴，對於《文匯報》等傳媒報道，指網上流傳片段陳朗昇光顧北角一間「骨場」，並向一名女子問價，片尾有「待續」字句。陳朗昇在回應記者提問時表示，昨日才看到該影片，由於之前一直準備晚宴，需要時間了解一下影片內容，其後表示沒有補充和其他回應。

而陳朗昇曾在8月12日於社交網站上表示，收到消息指可能有兩間傳媒跟蹤他，一間指他「揼邪骨」，一間指他「嫖妓」。當時陳朗昇回應指：「骨，我係有揼，沒有不道德服務。」