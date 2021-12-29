搜立場新聞｜回歸後傳媒涉煽動罪　蘋果、立場13高層被加控及拘捕

今日（29日）清晨6時許，警方國安處展開行動，拘捕《立場新聞》3男3女現任或前任高層，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則協助調查。這是律政司及警方一連兩日以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」加控《蘋果日報》及拘捕《立場新聞》高層，是回歸以來有傳媒機構因煽動性質的罪行被檢控及拘捕。



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今早警方國安處以法院根據《香港國安法》第43條實施細則附表1發出的手令，搜查《立場新聞》位於觀塘的辦公室，而搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。政府新聞處表示，《立場新聞》6名高層及前高層，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。

《刑事罪行條例》第9條及第10條是上世紀30年代所訂立，當時香港仍為英國殖民地。1952年，《大公報》在「三一事件」期間，曾轉載《人民日報》的文章抗議港英政府的行動，被港英政府指刊登煽動性文字，被停刊12天。

而近年警方及律政司曾以發佈煽動刊物罪拘捕及控告前「學生動源」召集人鍾翰林、香港言語治療師總工會5名幹事，主要是民間組織及工會。惟近日政府以發布煽動刊物罪針對《蘋果日報》及《立場新聞》等傳媒機構，計及昨日《蘋果日報》前高層7人及今日《立場新聞》6人被捕，兩日內共有13名傳媒機構的人員涉發佈煽動刊物罪被控及被捕，亦是回歸後首次有傳媒機構涉及煽動性質的罪行而被檢控及拘捕。

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昨日（28日）律政司已加控黎智英與《蘋果日報》前高層等7人一項發布煽動刊物罪，指他們於2019年4月1日至2021年6月24日，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，及引發香港居民間的不滿及離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

六七暴動期間，港英政府曾查封《田豐日報》、《香港夜報》和《新午報》等3份左派報章。

除上述1952年的《大公報》案件，六七暴動期間，港英政府亦曾查封《田豐日報》、《香港夜報》和《新午報》等3份左派報章。不過，當年港英政府是引用《緊急法》，頒佈多條緊急法律擴大警權，容讓警察逮捕、搜查、封閉場所、檢控工作更為迅速。而緊急法律中包括「防止煽動性言論」及「防止煽動性標語」等。翻查資料，當時《田豐日報》因報章標題被控「刊登煽動性文字」；《香港夜報》亦因短評禁題被控「刊登虛假消息」；而《新午報》的社論則涉及「刊登文字圖引起警隊不滿」。但六七暴動後，港英政府再沒有以煽動性質的罪行檢控傳媒機構。