元朗七旬婦捱貨車撞　送院不治

撰文：朱雅霜
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元朗發生奪命車禍。今（29日）晨8時半，一名七旬老婦途經宏達路近朗屏，被一輛輕型貨車撞倒，陷入昏迷，救援人員接報趕至，連忙將老婦送往博愛醫院搶救，惜最終不治。警方正調查意外原因。

奪命車禍