搜立場新聞‧直播｜國安處拘7人　李桂華：已凍結公司$6,100萬資產

警方國安處今（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》6名高層及前高層，而前《蘋果日報》副社長陳沛敏今日亦於大欖懲教所被捕，據知她曾在《立場新聞》撰文，同涉「串謀發布煽動刊物罪」。

警方下午召開記者會，警方國安處高級警司李桂華將會交代詳情時指，公司涉於2020年7月至今年11月，不斷刊登多篇帶煽動性文章，企圖引起對政府及香港司法憎恨或藐視政府，引起香港居民不滿及唆使他人不遵守法律。李桂華又表示保安局局長據國安法發出凍結財產通告，凍結公司約6,100萬元資產。



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警務處國家安全處李桂華表示，警方今晨在全港各地方採取執法行動，針對網媒立場新聞及其他人串謀發布多篇具煽動性文章，以刑事罪行第9及第10條「串謀發布拘捕煽動刊物罪拘捕3男4女，34至73歲，包括編緝及時任董事，他們對機構的編採及及公司策略擔任很重要的角色。此外，警方持法院根據《港區國安法》第四十三條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查多處，包括該網媒觀塘地址，搜查令容許搜查新聞材料，過程中警方檢獲大量電腦、電子器材、電話、文件及50萬元現金。保安局局長亦根據《港區國安法》第三條實施細則附表3發出凍結財產通告，凍結該公司約6100萬元資產。

李桂華稱，調查顯示，上述公司涉於去年7月《港區國安法》實施後至今年11月不斷刊登多篇帶有煽結性文章，目的是企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司機的憎恨、引起香港居民間的不滿、煽惑其他人使用暴力、疏使其他人不導守法律。 文章包括曾形容香港抗爭者被失蹤、被侵犯，這些文章刊登時間在《港區國安法》實施後，亳無事實根據的惡意指控；形容結果不如他們預期的審訊是與法律無關，是中共赤裸地濫用權力，利用法庭展示隻手遮天的威能，令人對司法產生憎恨；中大事件中形容「一啲綠色軍裝的防暴警察用槍對準遠處的黃頭盔，雖然隔住防毒面具，但仍見前方的警察開槍掃射，亦聽到話『燒晒佢喇』」，李指案件已審訊，並無相關證據，但仍放於文章中。

警方國安處今日清晨已展開拘捕行動，分別拘捕《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則被帶走協助調查。其後大批警員前往觀塘開源道55號開聯工業中心《立場新聞》的辦公室搜查。直至中午，警員將運載懷疑證物的膠箱，包括電腦及文件等，搬上貨車運走。