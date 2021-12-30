西九多部門打擊非法入境者行動　17人被捕

警方指，深水埗警區、西九龍總區機動部隊聯同入境處及勞工處人員，根據線報及深入調查後，昨日（十二月二十九日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的反罪惡及打擊非法入境者的聯合行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員共拘捕17人，包括2名本地女子、5名本地男子、2名內地男子、5名非華裔女子及3非華裔男子，年齡介乎27至76歲，分別涉嫌「非法入境」、「逾期居留」、「僱用非法勞工」、「違反逗留條件」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」。當中1名本地男子、1名非華裔男子及1名本地女子為通緝人士。所有被捕男女現正被扣留調查，部分人士將交由深水埗警區特別職務隊及相關部門跟進。

