走私集團變陣　細貨船作掩飾偷運1,700萬元海參　警聯海關拘7人

警方聯同海關揭發有人利用小型貨船走私約值1,700萬元海參，合共拘捕6男1女，部份人士有三合會背景，他們涉嫌「串謀輸出未列艙單貨物」。今年11月中，有情報指有人利用西區公眾貨物裝卸區進行走私活動，海關及警方採取聯合行動，經情報收集及調查後鎖定走私集團的運作模式及成員身份，最終海關於前日（28日）成功在香港南邊水域截獲1,700萬元懷疑走私海參及2男1女；警方則在西區公眾貨物裝卸區拘捕4男。



警務處港島區反三合會行動組總督察何恩傑指，警方探員在前日（28日）發現有120箱貨物運送到西區公眾貨物裝卸區，再運上一隻小型貨船，該船再向香港南面水域駛去。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林明康描述截擊行動時指，當日海關出動了2艘高速截擊艇，在收到警方消息後，往長洲以南水域發現一艘小型貨船，海關人員對船隻的類型及航行路線生疑，懷疑是目標船隻。該船嘗試靠岸去躲避海關的雷達探測，海關人員發起行動，最終成功在離香港水界以南1.3海里的位置截停船隻，在船上發現120箱，重3,560公斤的懷疑高價值海味，總值約1700萬港元，並在場拘捕2男1女。

警方其後再於西區公眾貨物裝卸區拘捕4男，被捕人士年齡介乎31歲至80歲，他們的角色包括船員、搬運工人及貨車司機。行動中亦檢獲一隻走私用船及一架運送用貨車。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組助理監督呂少輝指，以往走私集團會利用快艇及內河船走私，但這次則採用小型貨船，外形與街渡極為相似，一般這類船隻多作為港內運輸用，但涉案船隻被截停時，海關人員發現一張港內的運貨單，單上所述的資料大部份屬虛假。呂少輝指，不排除不法犯子利用小型船隻作掩飾，扮作港內運輸，實際將走私貨物逐步移向水界，駛出香港水域。