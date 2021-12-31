何文田一豪宅女傭暈倒　當場不治

撰文：凌逸德
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今日（31日）早上9時許，警方接獲報案指，何文田常盛街80號一個豪宅單位有一名女傭暈倒，救護員到場證實該名女傭當場死亡，稍後將安排驗屍以確定她生前有否病患。警方正調查案件。

猝死