尖沙咀房車逆線連撞三車　便衣警擎槍持警棍扑玻璃拘兩人

網上瘋傳一條約30秒長的片段，可見一輛奧迪房車在尖沙咀懷疑逆線撞向路邊車輛後，約十名便衣警員手持警棍，揮舞擊向車窗玻璃，並狂呼「落車！」，隨後將車上人士拉落車後，再大叫「踎低！」期間可聽到引擎聲及踩油門的聲音，現場亦有強光電筒閃爍。現場消息稱，有警員曾拔槍指向房車。



據了解，事發於今日（1月1日）凌晨1時許，該輛奧迪房車沿金巴利道行駛，突然撞向一輛TESLA私家車後，突然逆線右轉入加拿芬道，並撞向路邊死車。其時，一批身穿警察背心的便衣警員，剛好在附近酒吧巡查，發現涉事車輛發生意外，立即上前截查，惟房車突然倒後行駛，此時其中一名警員拔出佩槍，擊槍指向房車；其餘警員則包圍房車並拔出警棍擊向車窗，開門拘捕房車上的1男1女。據悉，在現場起獲小量懷疑毒品。警方稍後召緝毒犬到場，協助搜索車輛上有否仍有其他違禁物品。連同奧迪房車在內，車禍涉及4輛汽車。

翻查資料，涉事車輛於去年上月11日凌晨時份，在旺角被警方截停，拘捕車上司機涉嫌藏毒。警方當時指出，西九龍總區交通部特遣隊人員，於11日凌晨約零時在區內巡邏期間，於花園街對開發現一輛可疑私家車，人員遂上前截查，惟該私家車未有按指示停下並駛離現場，人員遂展開追截，車上一名44歲姓莫男子將私家車駛至奶路臣街後逃去。人員於奶路臣街20號一後巷將該名男子制服。盤問期間，該名男子懷疑棄掉一包12.8克懷疑可卡因粉末，人員遂以涉嫌販毒拘捕該名男子，他現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總值約1.3萬港元。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。