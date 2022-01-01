警隊大事回顧│首十月罪案下跌　已部署特首選舉及25周年回歸活動

送舊迎新，新一年新挑戰！警方除夕夜上載一條長約十分鐘的短片至fb專頁，題為「2021年警隊年度大事回顧」，指香港總體罪案數字由2021年起一直下跌，過去兩年罪案率不跌反升，去年社會回歸穩定，首十個月的罪案率明顯下跌，其中行劫下跌五成七，爆竊、縱火及傷人亦下跌三成，而行劫的破案率更達至近七成，創下十年新高，但詐騙及嚴重毒品等罪行則錄得升幅。



警務處處長蕭澤頤表示，今年有特首選舉及25周年回歸典禮活動，警隊會致力確保在安全有序的情況下順利進行，又強調早已展開部署，有信心會做得好，警方亦會緊守崗位守護市民。

警務處處長蕭澤頤表示有信心做好特首選舉及25周年回歸典禮活動。（資料圖片）

他表示，市民必須居安思危，提防有人以假消息誤導公眾，煽動仇恨情緒甚至進行恐怖活動，警方會着力提高公眾的反恐反暴意識，邀請市民及相關持分者參與反恐演習。他又指警方亦會專業執法主動採取措施以防止一切可能危害國家安全的違法行為，保障市民生命及財產安全。

警隊今年工作重點之一是25周年回歸典禮活動。（資料圖片）

此外，根據警方宣傳片，首十個月錄得15636宗詐騙案，較去年同期上升兩成一，其中接近七成與網上騙案有關，有關援交、網上情緣、網上求職和投資騙案分別上升八成至接近四倍不等。

去年社會回歸穩定，警隊投入更多資源在撲滅罪行及宣傳上。（警隊提供圖片）

在過去一年，警方展開「防騙月」推出防騙宣傳片及「防騙一站通」網站；又與社會各界合作舉行為期七星期的「童行同心」保護兒童計畫；與跨部門進行大規模反走私行動；搗破港獨組織涉嫌策劃炸彈恐襲；加強反恐演練嚴防本土恐怖主義活動等。