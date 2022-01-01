城門谷游泳池女子遇溺　送院搶救不治

撰文：凌逸德
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今(1日)晨8時許，荃灣城門道21號發生遇溺死亡事件，50多歲女子游泳期間遇溺昏迷，救生員見狀將她救起，進行急救，事主一度恢復呼吸脈搏，由救護車送院治理，其後情況急轉直下，終告不治。

遇溺