九龍城男子隨街斬傷3人　逃至唐樓縱火　警員登樓拉人

白衫男子在九龍城持牛肉刀周街斬人，先後三人被斬傷。現場消息指刀手36歲姓馮，他先在衙前圍道82號一間香燭店逞兇，斬傷一名女士手指後，走衙前塱道侯王道交界處過路時，突然衝向駛經的一輛寶馬房車，揮刀就斬，又打開車門狂捅司機。司機下車與刀手糾纏受傷。

刀手將刀扔在衙前塱道侯王道交界後，行上去唐樓天台，疑以酒精搓手液縱火，更走到一樓時鐘別墅襲擊職員。警員掩至將其拘捕，將案件列作「傷人」及「縱火」處理。



九龍城發生傷人案，今（2日）下午1時13分，警方接報九龍城衙前塱道82號對開街頭，一名男子在肉檔奪去一把牛肉刀後，隨街斬傷一名女子。現場消息指，刀手36歲姓馮，先後斬傷3人。除上述女子外，刀手另斬傷一名女寶馬司機。他其後逃上一處時鐘別墅企圖縱火，傷及一男。幸傷者們均受輕傷，其中1男1女分別頭及手部受傷。

現場消息指身穿白色裇衫刀手，首先在衙前塱道82號一間豬肉舖奪走一把牛肉刀，走到旁邊一間香燭店逞兇，斬傷一名女子。據網民所講受傷女士原本正在買餸，她手指受傷。刀手其後轉入賈炳達道汞南角道交界，南角道遺下眼鏡及電話殼，一部懷疑屬於傷者的電話掉進坑渠內。

其後，商戶提供的閉路電視片段拍攝到，刀手在衙前塱道侯王道交界處過路後，突然衝向駛經的一輛寶馬房車，揮刀就斬。寶馬停下，刀手打開車門，向駕駛席上的女司機狂捅。女司機下車與刀手糾纏受傷。

下午1時32分太子道西388號唐樓住戶報案指聞到燶味，見到鞋、雨傘等雜物被縱火。原來刀手將一把約30厘米長刀扔在衙前塱道侯王道交界後，行上去唐樓天台，疑以酒精搓手液縱火，更走到一樓時鐘別墅襲擊男職員。警員掩至將其拘捕，將案件列作「傷人」及「縱火」處理。