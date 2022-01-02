九龍城隨機傷人｜男子搶手機偷肉刀襲擊3人　唐樓內縱火被捕

九龍城有兇徒持牛肉刀周街傷人，先後三人遇襲受傷。一名36歲男子以硬物襲擊女子搶手機後，走至衙前塱道一間肉檔奪刀，並持刀在九龍城一帶走動，當他走至衙前圍道及侯王道交界過馬路時，突然衝向一輛駛經的寶馬房車，揮刀擊碎擋風玻璃，司機停車理論，疑犯竟拉開車門施襲，雙方一度在馬路糾纏分半鐘。疑犯棄下利刀逃之夭夭，但未停止犯案，竟登上太子道西一棟唐樓，在劏房前燒毀雜物，又走到時鐘別墅襲擊男職員，企圖再燒床單縱火。警方到場將他拘捕，案件現列作行劫、刑事毀壞、暫列傷人及縱火。



警員掩至將其兇徒拘捕，兇徒黑布蒙頭，需由擔架床送上救護車。（陳浠文攝）

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事發於今（2日）下午1時12分，該名姓馮36歲男疑犯在九龍城賈炳達道及南角道交界以硬物襲擊一名女子，搶去其手提電話。疑犯繼而走至衙前塱道75-77號一間肉檔，奪去放在門口肉檯的一把牛肉刀，職員及途人見狀爭相走避。同時，不少街坊在衙前塱道82號一間香燭店對開，發現一名女街坊受傷，遂代為報警求助。

疑犯持刀沿衙前塱道往衙前圍道而行，當走至侯王道交界處過路後，突然截停一輛駛經的寶馬房車。附近閉路電視片段可見，疑犯揮刀就斬，毀壞擋風玻璃，司機見狀停車理論，未料到疑犯竟拉開右前車門，多次向司機位置有疑似施襲的行徑，雙方一度糾纏，其後有人將疑犯扯離寶馬，拖至行人路欄杆旁，試圖將他制服無果。兇徒多次作出揮拳動作，最終掙扎逃去，並棄下一把長約30厘米利刀及自己的銀包。而寶馬司機尾隨追截，目擊疑犯闖入太子道西388號近候王道一棟唐樓，立即通知警方。

下午1時32分，該唐樓5樓的劏房住戶聞到單位外傳來燶味，開門查看時，驚見鞋、雨傘等雜物被縱火，立即自行撲滅，並報警求助。原來兇徒棄刀後仍未停止襲擊行徑，他進入唐樓後，在劏房單位外疑以酒精搓手液縱火，更闖進1樓一間時鐘別墅襲擊男職員，然後躲進其中一個房間內，試圖再縱火燃燒床單。接報到場的警員聽到時鐘別墅內傳出爭執聲，趕至將疑犯拘捕。

兇徒被黑布蒙頭，由擔架床送上救護車。案中共有3人受傷，幸全部人均受輕傷，其中1男1女分別頭及手部受傷。案件交由九龍城警區重案組接手調查，現列作行劫、刑事毀壞、暫列傷人及縱火案。

探員於各個案發地點調查事件，重組案情，鑑證科人員到場蒐證。探員亦在第一案發現場的坑渠內發現兩部手提電話，正調查屬誰人所有。

▼▼CCTV直擊疑犯傷人過程▼▼