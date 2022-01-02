CCTV直擊｜九龍城兇徒毀寶馬玻璃　開車門襲司機　與人糾纏分半鐘

九龍城發生隨機傷人事件，三人遇襲受傷，有附近店舖閉路電視拍下一名男子在肉舖取刀及襲擊寶馬司機過程。片段中，該名男子赤裸上身，一邊穿上白色恤衫，一邊走近衙前塱道75至77號一間豬肉舖，奪走放在近門口肉檯一把牛肉刀，並猛然向下用力一揮，職員及途人見狀驚惶不已，爭相走避。另一影片可見，衙前圍道往九龍仔方向與侯王道交界十字路口車流繁忙，當時男子已穿回上衣，他橫過馬路時，突然截停一輛寶馬私家車及以刀毀壞擋風玻璃，男司機停車理論，未料到男子竟拉開司機車門，連環揮拳，動作激烈，雙方於馬路糾纏約分半鐘，男子最終棄刀逃脫。



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現場消息指，今午1時許，36歲姓馮男子首先在賈炳達道及南角道交界以硬物襲擊一名女子，搶去其手提電話。然後他走至衙前塱道75至77號一間豬肉舖奪走一把牛肉刀，並走到衙前圍道與侯王道交界十字路口，以刀毀壞一輛寶馬私家車的擋風玻璃，更拉開車門與男司機糾纏，雙方由路中央打到行人路旁，疑兇更多次揮拳施襲，有目擊事發經過的男子試圖協助制服無果，最終疑犯成功掙扎逃去並丟下利刀。司機尾隨其後，發現疑犯走入太子道西388號一棟唐樓。

及至下午約1時半，警方趕至現場，並接報唐樓內發生火警。人員登樓調查，在一樓一間時鐘別墅內聽到爭執聲，入內後發現男職員被人襲擊受傷，而疑犯躲在其中一間房間內，企圖縱火燒床單，立即將他制服及拘捕。警方在唐樓調查，發現5樓劏房外有雜物被人縱火燒毀，相信與案件有關。事件中三名傷者均受輕傷，將案件列作行劫、刑事毀壞、暫列傷人及縱火案，交由九龍城警區重案組接手調查。消息指，被捕男子疑為精神病患者。