CCTV直擊｜九龍城斬人兇徒拉開寶馬車門施襲　女司機落車試圖制服

九龍城發生刀手隨機斬人事件，三人遇襲受傷，有附近店舖閉路電視拍下兇徒在肉舖取刀及斬傷寶馬女司機過程。片段中，刀手赤裸上身，一邊穿上白色恤衫，一邊走近衙前塱道75至77號一間豬肉舖，奪走放在近門口肉檯一把牛肉刀，並猛然向下用力一揮，職員及途人見狀驚惶不已，爭相走避。另一影片可見，衙前圍道往九龍仔方向與侯王道交界十字路口車流繁忙，兇徒已穿回上衣，他突然衝出馬路，走近一輛停下的寶馬私家車，並拉開司機車門，然後連捅多下，動作激烈，女司機慌忙下車試圖制服兇徒，雙方於路中心一度糾纏，歷時約分半鐘，兇徒成功逃脫。



+ 4

現場消息指，今午1時許，身穿白色裇衫刀手首先在衙前塱道75至77號一間豬肉舖奪走一把牛肉刀，走到衙前塱道82號一間香燭店逞兇，斬傷一名買餸女子，她手指受傷。兇徒其後轉入賈炳達道及南角道交界，南角道遺下眼鏡及電話殼，一部懷疑屬於傷者的電話掉進坑渠內，其後走到衙前圍道與侯王道交界十字路口，斬傷一名寶馬女司機，其後丟下兇刀，不知所終，警方在附近一帶展開搜捕。

及至下午約1時半，警方接報太子道西388號一棟唐樓發生火警，派員前往調查時，發現並拘捕36歲姓馮兇徒，相信他曾利用酒精搓手液縱火，燒毀地氈等物品，再走到一樓一間時鐘別墅，襲擊一名男職員。三名傷者均受輕傷，將案件列作「傷人」及「縱火」處理。消息指，兇徒疑為精神病患者。

+ 1