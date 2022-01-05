警大角咀觀塘連搗兩地下竹館拘逾廿人　包括75歲女主持及92歲賭客

警方昨日先後在觀塘及大角咀，搗破兩間地下麻雀賭檔，分別拘捕11人及13人。其中，旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（1月4日）下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動，突擊搜查柏樹街9至11號一單位，搗破一個非法麻雀檔。警方於單位內拘捕一名75歲姓李本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）； 另外3名本地男子及7名本地女子，年齡介乎34至92歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；各人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及大量籌碼。



及至昨日晚上10時秀茂坪警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，於區內展開反非法賭博行動，突擊搜查通明街一大廈單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，警員拘捕一名54歲姓游女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》（第599G章）。另外，4男8女，年齡介乎33至52歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、約40張椅子及約2,200元賭款。



所有被捕男女正被扣留調查。根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。