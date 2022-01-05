8名醉酒人闖律敦治醫院急症室鬧事　兩人涉公眾地方行為不檢被捕

撰文：凌逸德
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今日（5日）早上8時許，警方接獲報案指，有8名懷疑醉酒人士闖入灣仔律敦治醫院急症室，其間有人在急症室內滋擾及鬧事。警員接報到場，將其中兩人拘捕，罪名為在公眾地方行為不檢。警方正調查案件。

警務處
律敦治醫院