塔門石灘驚現屍體　身分未明

撰文：魯嘉裕
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西貢塔門驚現一具屍體，今日（5日）下午4時許，警方接報於塔門營地東面一個石灘位置，發現有人疑似暈倒。警方及消防到場發現為一具屍體，身體腐爛，警方現正調查事件及死者身份。

屍體發現