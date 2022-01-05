荔枝角站24歲女遭非禮　39歲色狼當場就擒

撰文：凌逸德
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今日（5日）下午4時44分，警方接報指，一名24歲女子在荔枝角站一車廂內懷疑被一名男子非禮。警員到場調查後，拘捕一名39歲姓楊男子涉嫌非禮，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

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