警搗油麻地釣魚機賭檔　拘主持7賭客兼票控

油尖警區特別職務隊人員根據線報及調查，今日（6日）下午約4時進行反非法賭博行動，突擊搜查油麻地彌敦道503號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，並拘捕一名59歲本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外5男1女本地人及1名內地女子，年齡介乎24至48歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。其中一名被捕男子亦涉嫌「未能出示身份證明文件」。

行動中，人員檢獲4部釣魚機及1,000元現金。被捕男女現正被扣留調查。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



行動中，人員檢獲4部釣魚機及1,000元現金。（警方提供圖片）