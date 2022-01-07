警跨部門旺角反黑拘7人　多人因無用安心出行被罰款

旺角警區行動組、刑事調查隊、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊、聯同食物環境衞生署，昨晚（6日）展開代號「犂庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，突擊巡查區內多個地點，打擊與三合會相關的犯罪活動。



行動中，通菜街1間食肆內，有1名17歲男食客使用相片截圖代替「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕，正被扣查；另外有4間食肆的員工，未有正確佩戴口罩及有關負責人沒有確保場內顧客使用「安心出行」，警方及食環署人員已向有關負責人及員工發出傳票及定額罰款通知書。

此外，1名25歲女子於遊戲機中心內，亦未能出示有效安心出行紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被罰款。同時，警方在上海街搗破1個賣淫場所，檢獲一批避孕套及毛巾等證物，1名68歲男子涉嫌「管理賣淫場所」及違反第599F章被捕。

另外，警方在某賓館拘捕3男2女（17至36歲），涉嫌「藏有危險藥物」、「未能出示身分證明文件」及違反第599F章等，並於賓館內檢獲約0.2克懷疑可卡因；至於賓館內有8名顧客沒有掃描安心出行，亦涉違反第599F章而被罰款，警方則向賓館負責人發出傳票。