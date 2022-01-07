青衣「少年色魔」校褸笠頭非禮被捕　揭同涉另一宗遊蕩案

青衣長安邨一名有遊蕩案前科的17歲男子，昨午1時許在邨內一大廈走廊，尾隨跟蹤一名15歲少女，其間更校褸笠頭非禮，少女掙脫後向母親求助，其母代為報警，事隔3小時，警方在同邨拘捕一名17歲姓劉男子，案件列作非禮及遊蕩罪。



被捕姓劉（17歲）男子為中學生，事發時身穿校服，遭非禮少女本身亦是中學生，兩人為長安邨同幢大廈住客。事發於昨午1時許，劉與身穿校服少女搭同一升降機上樓，少女離開電梯時，劉尾隨步出，他沒有跟着對方，反而朝相反方向而行，其間他急忙把校褸除去，折返笠頭非禮少女，少女大驚掙扎，成功逃脫，色魔不知所終。

少年色魔兩度跟蹤校服女生意圖非禮。（翁鈺輝攝）

少女母親報警後，在大廈保安協助下，警方從閉路電視片段鎖定色魔身份，掩至其住所將他拘捕。根據警方紀錄，劉涉嫌與去年一宗同類型遊蕩案有關，去年12月16日，一名女生報案稱懷疑被男子尾隨，聲稱離開電梯時，一名男子有所企圖，她機警地奔回家，最終逃過一劫。案件交由葵青警區重案組第二隊跟進，被捕人現正被扣留調查。

長安邨發生懷疑非禮案。（翁鈺輝攝）

警方重申，根據第200章《刑事罪行條例》第122條，非禮是刑事罪行，最高刑罰是監禁10年，市民切勿以身試法。另外，警方亦提醒市民注意未成年子女安全，切勿讓子女獨自外出遊玩或返家，以免讓不法之徒有機可乘；若不幸遇上類似事件，切勿啞忍，應在安全情況下向家人、朋友或警方求助。警方希望家庭、學校及市民共同保護兒童。

警方呼籲未報案的同類案件受害人，或目擊案發經過的人士，致電3661 2941與葵青警區重案組第二隊聯絡。