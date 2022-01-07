停牌司機講電話遇查　載6歲子飆20公里撞兩警車　警擎槍扑窗拉人

網上流傳兩段車Cam影片，今（7日）午4時許，一輛黑色私家車在隧道行駛時，遭3輛交通鐵馬響號追截，惟私家車未有停車，更多次切雙白線及加速逃去，駛至九龍灣宏基街5號正興工業大廈對開時，疑因應交通情況而停車，至少3名交通警跑至前後包抄，有警員一度擎槍指向私家車，再收起警槍轉用警棍，另外兩警亦取出警棍擊向私家車的右前車窗，打開車門將私家車司機制服，揭發他當時正載着6歲兒子，兒子需要送院檢查；該名司機則涉六宗罪被捕。



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據了解，被捕的50餘歲私家車司機於2020年被罰停牌三年，故今日他駕駛涉事黑色豐田私家車時涉嫌無牌駕駛。事發於今日（7日）下午4時許，一名男子駕車沿龍翔道往葵涌方向而行，其間疑使用手提電話通話，被巡邏交通警員發現，遂上前截查，男子疑因停牌駕車感心虛，未有停車，加速向大老山隧道逃走，與警員展開追逐戰，其間他沿獅子山公路駛至紅梅谷道，再經獅子山隧道駛回龍翔道，並向九龍灣逃去。

當私家車駛至宏照道時，一輛警車迎頭攔截，雙方發生碰撞，私家車不但未有停車，竟倒車逃走，再撞向一直尾隨其後的交通鐵馬。私家車連撞兩警車後繼續逃逸，最終在宏基街因交通擠塞而停下，被趕至現場的交通警制服；警員則發現車上另有該車司機的6歲兒子，將其送院檢查。根據網上地圖，涉事私家車逃走約20公里後被截停。

涉事私家車車窗及車身有花痕，而警車的左車頭身有凹痕，交通鐵馬則前轆損毀。警方派出緝毒犬到現場，搜索車輛後暫未有發現可疑物品。

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警方表示，事發時東九龍交通部執行及管制組人員，巡經九龍灣常怡道時，發現一名私家車男司機駕駛時使用手提電話，指示他停車不果，該司機加速往沙田方向駛去，途經大老山隧道、獅子山隧道、紅梅谷路，再經獅子山隧道往九龍灣方向行駛。

及至臨興街及臨利街交界時，該司機倒車與一輛警察電單車相撞，該車又再向前撞向另一輛警車，其後一度沿臨興街往宏展街方向行駛，最終在宏基街5號對開，警員擎槍將車截停，並以警棍制服該車司機。

事件中，該車姓蘇（59歲）男司機未有受傷，但其車上的6歲兒子需送往伊利沙伯醫院檢查。經初步調查後，蘇男涉嫌「危險駕駛」、「刑事毀壞」、「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時使用手提電話」被捕，正被扣查。案件交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。