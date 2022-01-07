停牌司機講電話遇查　逃走20公里連撞兩警車　警擎槍持棍扑窗拉人

網上流傳一段車Cam影片，疑拍攝於今日（7日）下午4時39分，當時一輛私家車駛至九龍灣宏基街5號正興工業大廈對開時，疑因應交通情況而停車，突然有至少3名交通警員急步跑至，前後包抄該輛私家車，有警員從槍袋拔出警槍，擎槍指向私家車，之後他收起警槍並轉為使用警棍，而另外兩名警員則取出警棍，多次擊向私家車的右前車窗，並打開車門，成功制服私家車司機，其後有多名警員到場增援。



據了解，被捕的50餘歲私家車司機於2020年被罰停牌三年，故今日他駕駛涉事黑色豐田私家車時涉嫌無牌駕駛。事發於今日（7日）下午4時許，一名男子駕車沿龍翔道往葵涌方向而行，其間疑使用手提電話通話，被巡邏交通警員發現，遂上前截查，男子疑因停牌駕車感心虛，未有停車，加速向大老山隧道逃走，與警員展開追逐戰，其間他沿獅子山公路駛至紅梅谷道，再折返獅子山隧道，再沿龍翔道駛向九龍灣方向。

當私家車駛至宏照道時，一輛警車迎頭攔截，雙方發生碰撞，私家車不但未有停車，竟倒車逃走，再撞向一直尾隨其後的交通鐵馬。私家車連撞兩警車後繼續逃逸，最終在宏基街因交通擠塞而停下，被趕至現場的交通警制服。根據網上地圖，涉事私家車逃走約20公里後被截停。

涉事私家車車窗有花痕，左車身有凹痕，而警車及交通鐵馬皆有損毀，案件現暫列作「刑事毀壞」。警方派出緝毒犬到現場，搜索車輛後暫未有發現可疑物品。