警油尖搗兩個非法賭檔　15男女被捕兼違限聚令遭票控

油尖警區特別職務隊人員根據線報及調查後，昨（7日）午約12時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查彌敦道464號及廟街147號兩個住宅單位，搗破兩個懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕一名39歲本地男子及一名40歲非華裔男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；另外，3名本地男子、1名本地女子、3名內地男子、1名內地女子、2名非華裔男子及3名外籍女子，年齡介乎30至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，其中一名30歲內地男子亦涉嫌「非法入境」被捕。

涉案39歲男負責人及30歲內地男子今日（8日）在九龍城裁判法院提堂，其餘被捕男女則於1月14日在九龍城裁判法院提堂。行動中，人員共檢獲11部釣魚機及約2000元現金。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。